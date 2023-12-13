Журналист принял участие в контрольной закупке в интим-салоне Екатеринбурга

Журналист E1.RU провел расследование по обнаружению интим-салона на Челюскинцев, 11а в Екатеринбурге. Это здание без вывески выглядит очень скромно. Оно расположено прямо возле Управления железной дороги. Рядом с салоном находится отдел полиции № 11.

Девушки встречали клиентов топлес

Всего, как удалось выяснить, в салоне трудились семь девушек от 19 до 29 лет. Они неохотно отвечали на вопросы, некоторые закрывали лица от камер. В самом салоне каждая комната снабжена большим телевизором, кроватью либо кожаным диваном. Возможны различные декоративные подсветки и изменение цвета освещения. Девушки встречали своих потенциальных клиентов топлес. Также там был обнаружен шкаф с эротическими костюмами, обувью для стрип-дэнса, смазками, другими принадлежностями.

Предлагались разные программы

В салоне имеется кухня, бар со спиртным, стиральная машина. Обнаружены бухгалтерские записи с различными пунктами, в том числе предлагались программы «релакс», «экспресс», «допы», VIP, массаж, алкоголь. Стоимость услуг варьируется от 3-х тысяч за экспресс-программу (30 минут) до 7-ми тысяч за релакс (один час).

Заработок этого салона за день составил 86 тысяч рублей. Часть пошла администратору, а оставшаяся сумма была разделена между девушками, причем одна из них заработала 21 тыс. рублей. Ее коллеги — от 6-ти и 7-ми тысяч рублей.