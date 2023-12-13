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Похудевшая Кристина Орбакайте напугала фанатов изможденным видом

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Похудевшая Кристина Орбакайте напугала фанатов изможденным видом
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k_telegram / Telegram

Популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте вызвала беспокойство среди своих фанатов. Она опубликовала новую фотографию из Большого театра, на которой заметен ее изможденный вид. 

В своем микроблоге в соцсети звезда эстрады предстала в черном мужском костюме с галстуком. Она подписала этот снимок фразой: 

«Весь мир театр, а люди в нем актеры». 

Источник фото: @orbakaite_k_telegram / Telegram

Поклонники выразили обеспокоенность изменениями во внешности артистки. Они подчеркнули, что выглядит дочь Примадонны сильно похудевшей. Многие посоветовали уставшей Орбакайте уделять больше внимания физической активности и еде.

Информационное агентство «Informing»

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