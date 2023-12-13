Это новое правило вводится для всех, у кого в квартире есть счетчики

Россиян, у которых есть счетчики в квартире, предупредили о новом правиле. Касается оно оплаты коммунальных услуг в случае, когда жильцы предоставили показания счетчиков, однако им была начислена плата по нормативу из-за утвержденных проблем с пломбами.

Имеют право на перерасчет платы за коммунальные услуги

Решение суда указывает на необходимость учета показаний счетчиков в случае отсутствия сертификации антимагнитных пломб, используемых для защиты счетчиков. Таким образом, многие жильцы, оказавшиеся в подобной ситуации, имеют право на перерасчет платы за коммунальные услуги с учетом предоставленных ими ранее показаний счетчиков, пояснила юрист Ирина Сивакова.