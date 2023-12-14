Development: Ученые нашли еще одну причину женского бесплодия

Деятели науки нашли еще одну причину бесплодия у женщин, связанную с изменением в гене Eif4enif1. Исследование, проведенное учеными Китая, показало, что неправильная работа митохондрий, вызванная изменением гена, может спровоцировать бесплодие.

Отмечается, что у 3,7% дам с недостаточностью яичников причина бесплодия заключается в генетических факторах. В 30% случаев она связана с изменением Eif4enif1. Ранее не было известно о связи между данным геном и митохондриями.

Ученые выражают надежду, что восстановление нормального функционирования митохондрий поможет улучшить фертильность у женщин, страдающих от бесплодия, вызванного генетическими факторами, информирует Лента.ру.