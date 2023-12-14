Австралийскими учеными найден способ создать суперкомпьютер, имитирующий человеческий мозг

Ученые Университета Западного Сиднея (Австралия) в настоящее время разрабатывают нейроморфный суперкомпьютер под названием DeepSouth, он сможет моделировать импульсные нейронные сети в масштабе человеческого мозга.

Суперкомпьютер будет обрабатывать большие объемы данных

DeepSouth способен выполнять 228 триллионов синаптических операций в секунду. Это сравнимо с работой мозга. Ожидается, что суперкомпьютер будет также обрабатывать большие объемы данных с высокой скоростью. При этом потребление энергии будет значительно ниже.

Проект, предположительно, ожидается завершить в апреле 2024 года с целью приблизить обработку искусственного интеллекта (ИИ) к принципам работы мозга индивида.