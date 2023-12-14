Две сразу: стало известно, как и когда выплатят предновогодние выплаты 2023 года

Россиянам сообщили о перемещении части январских выплат на декабрь 2023 года из-за новогодних выходных и пересечения с красными днями периода выплат соцпособий.

Распределение пенсий и пособий будет произведено через отделения Почты России, почтовую службу, а также посредством перевода денежных средств на карту Банка МИР с последующим снятием в банке и банкомате.

Пенсионеры и семьи с детьми получат двойные выплаты в декабре. Средства будут переведены в конце декабря, примерно 28-29 числа. Выплаты за январь при этом будут осуществлены также в конце декабря, обеспечив двойные выплаты для указанных категорий российских граждан.