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Мощнейшая за последние 6 лет вспышка на Солнце: Землю ожидает магнитная буря

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Мощнейшая за последние 6 лет вспышка на Солнце: Землю ожидает магнитная буря
Новости науки
Фото: freepik.com

Ученые сообщили, что зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Ее интенсивность Х2,8, самая сильная с 2017 года. Это событие, вероятно, вызовет на Земле очередную магнитную бурю 16 декабря, сообщает центр погоды «Фобос». 

Солнечные вспышки такого уровня нередко предшествуют сильным магнитным бурям на Земле. Следующая ожидается в предстоящую субботу. Бури на солнце вызывают появление облаков солнечной плазмы, что воздействует негативно на планету. Вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: классы A, B, C, M, X, где каждая следующая буква увеличивает мощность бури в десятки раз.

Информационное агентство «Informing»

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