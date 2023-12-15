Врач из Екатеринбурга Соловьев рассказал, будут ли ковидные ограничения перед праздниками

По данным портала e1.ru, который ссылается на слова специалиста лабораторной диагностики Александра Соловьева, в ближайшее время не предвидится введение каких-либо ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Вместо этого россиянам будут предоставлены рекомендации касательно соблюдения мер предосторожности, таких как избегание людных мест, использование масок, гигиена.

Не предвидится введение административных ограничений на перемещение либо посещение каких-либо мероприятий

Эксперт подчеркивает, что весь мир уже давно перешел к рекомендательным мерам, и не предвидится введение административных ограничений на перемещение либо посещение каких-либо мероприятий. В свою очередь, пресс-служба Роспотребнадзора отмечает, что вопросы о возможных ограничениях будут актуальными ближе к новогодним праздникам.