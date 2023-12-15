Информинг » В России » Врач из Екатеринбурга Соловьев рассказал, будут ли ковидные ограничения перед праздниками

Врач из Екатеринбурга Соловьев рассказал, будут ли ковидные ограничения перед праздниками

Image 16+
Врач из Екатеринбурга Соловьев рассказал, будут ли ковидные ограничения перед праздниками
В России
Фото: stock.adobe.com

По данным портала e1.ru, который ссылается на слова специалиста лабораторной диагностики Александра Соловьева, в ближайшее время не предвидится введение каких-либо ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Вместо этого россиянам будут предоставлены рекомендации касательно соблюдения мер предосторожности, таких как избегание людных мест, использование масок, гигиена.

Не предвидится введение административных ограничений на перемещение либо посещение каких-либо мероприятий

Эксперт подчеркивает, что весь мир уже давно перешел к рекомендательным мерам, и не предвидится введение административных ограничений на перемещение либо посещение каких-либо мероприятий. В свою очередь, пресс-служба Роспотребнадзора отмечает, что вопросы о возможных ограничениях будут актуальными ближе к новогодним праздникам.

Информационное агентство «Informing»

Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ

Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области

Сегодня, 17:58

Врач из Екатеринбурга Соловьев рассказал, будут ли ковидные ограничения перед праздниками

Сегодня, 17:43

Московская компания ищет слушателя музыки на зарплату от 300 тысяч рублей

Вчера, 23:43

Беременная екатеринбурженка раскритиковала родильный дом ГКБ № 14 на Уралмаше

Вчера, 22:23

Новосибирец тепловизором измерил стены в своей промерзающей квартире

Вчера, 17:48

Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ

Вчера, 14:28

Две сразу: стало известно, как и когда выплатят предновогодние выплаты 2023 года

Вчера, 13:38

Это новое правило вводится для всех, у кого в квартире есть счетчики

13-12-2023, 22:33

Главный свердловский синоптик рассказала, что будет в регионе после аномального мороза

13-12-2023, 20:23

Мэр Екатеринбурга выступает против запрета сериала «Слово пацана»

13-12-2023, 19:28

В Екатеринбурге стали продавать черешню по цене красной икры — всю раскупили

13-12-2023, 11:03

В Воронеже десятки детей не могут уехать в школу № 107 на забитой автобусной остановке

13-12-2023, 10:53

Журналист принял участие в контрольной закупке в интим-салоне Екатеринбурга

13-12-2023, 10:48

Травмпункты переполнены: В Ростове школьники ползут на уроки по льду

12-12-2023, 21:43

Главврач сломал челюсть пациенту тюменской больницы в ходе конфликта

12-12-2023, 20:53

Найден ТОП-5 полезных и вкусных блюд новогоднего застолья

12-12-2023, 18:38

По цене «Гранты»: В Волгограде за бесценок нашли два лимузина к Новому году

12-12-2023, 16:43

Новосибирцы бурно отреагировали на возможную отмену 57 маршрутов до 2028 года

12-12-2023, 12:48

Учителя из Екатеринбурга поделились своим мнением о запрете смартфонов в школах

12-12-2023, 12:33

В Хабаровске детей наградили грамотами, на которых нашли герб Украины

12-12-2023, 11:28

Новости партнеров
2023
ru-RU