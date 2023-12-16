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В Волгограде было найдено лекарство, способное замедлить процесс старения

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В Волгограде было найдено лекарство, способное замедлить процесс старения
Новости науки
Фото: freepik.com

Сотрудники Волгоградского государственного медицинского университета создали препарат, способный блокировать процесс старения коллагена. Он может оказаться полезным при лечении сахарного диабета, болезни Альцгеймера, недугов сердца и сосудов, пишет ТАСС.

По сведениям директора Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, доктора фармацевтических наук Дениса Бабкова, нарушающие работу тканей вещества накапливаются при естественном старении. Новые вещества, обнаруженные во время экспериментов, могут блокировать этот процесс, поддерживая в нормальном состоянии коллаген.

После успешных экспериментов на животных, планируются клинические испытания препарата. В случае успеха лекарство может появиться в аптеках примерно через четыре года.

Информационное агентство «Informing»

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