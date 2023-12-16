В зоне СВО был найден погибшим актер Коротецкий, вступивший в ряды украинской армии

Актер Харьковского театра Сергей Коротецкий, вступивший после начала СВО в ряды ВСУ в поддержку Украины, был найден погибшим на Авдеевском направлении, пишет АиФ.

Коротецкий добровольно присоединился к украинским военным в 2023 году. При этом он не был призван в ходе мобилизации, которая продолжается в Украине.

Стоит отметить, что Сергей стал третьей знаменитостью, погибшей за последнюю неделю. Ранее в СМИ сообщалось о смерти украинского актера Василия Кухарского, известного по телесериалу «Возвращение Мухтар» и многим другим.