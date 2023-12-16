Гражданин Егор Перминов из рефтинского отделения партии «Справедливая Россия – за правду», являющийся бывшим муниципальным депутатом, обратился к президенту Владимиру Путину с жалобой на ужасное состояние больницы в Рефтинске (Свердловская область). После обращения журналисты приехали в больницу, чтобы посмотреть на разруху, провести интервью, сделать репортаж о ее состоянии.

Перминов намерен предоставить подробные материалы о ситуации в данном лечебном учреждении.

Тем временем, в анонимных Телеграм-каналах, связанных с правительством, появилась информация о предполагаемом осуждении Перминова за пьяное вождение. У некоторых появились сомнения, нужно ли доверять подобным критикам, имеющим проблемы из законом.