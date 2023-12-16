Сотни екатеринбуржцев выстроились в огромную очередь за дешевыми яйцами

В фирменном магазине птицефабрики «Свердловская», расположенном на Сажинской, 6, в Екатеринбурге, журналистами e1.ru была замечена огромная очередь за яйцами. Они продаются по цене 70 и 83 рубля за десяток.

Очередь стояла до выхода на улицу

На момент приезда репортеров очередь стояла до выхода на улицу. Люди покупали яйца как в небольших количествах, так и оптом — сразу по шесть десятков. Некоторые и вовсе приходили к магазину с ведрами или ящиками.

Нужно заметить, что цены на куриные яйца росли в течение всего года. Под конец 2023 года они существенно выросли, что отразилось на ценах в супермаркетах и магазинах.