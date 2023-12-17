Российские ученые нашли устройство, позволяющее экономить на отоплении

Российские ученые представили инновационное устройство. Оно направлено на экономию тепла в жилых помещениях. Разработанная в СГТУ новинка предоставляет возможность передачи теплого воздуха, уже содержащегося в системе вентиляции, внутрь помещения.

По словам профессора Юрия Печенегова, разработка минимизирует энергозатраты на температурную регулировку воздушного потока.

Технология базируется в основном на обмене влагой и теплом между различными потоками воздуха в специальном устройстве, включающем влагопередатчики и теплообменные секции.

Подчеркивается, что это изобретение может быть применено не только в домашних условиях, но и в промышленных помещениях.