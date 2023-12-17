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В России всерьёз взялись за употребление одеколона, настоек и «детского шампанского»

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В России всерьёз взялись за употребление одеколона, настоек и «детского шампанского»
В России
Фото: @Racool_studio / freepik.com

Правительство РФ приняло концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Основная ее цель заключается в уменьшении потребления спиртного среди населения с целью снижения заболеваемости, инвалидности, смертности, связанных с употреблением горячительных напитков.

Данная концепция включает в себя меры профилактики, лечения зависимости, раннего выявления пагубной привычки. Также предусматриваются дополнительные меры касательно сокращения нецелевого потребления всевозможных спиртосодержащих жидкостей, включая настойки или одеколон.

В рамках этой инициативы высказывались предложение запретить использование термина «детское шампанское» для сладких газированных напитков, ведь такие обозначения могут популяризировать среди подрастающего поколения употребление алкоголя.

Информационное агентство «Informing»

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