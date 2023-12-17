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Россиянка нашла у себя огромный кредит после визита в приложение банка

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Россиянка нашла у себя огромный кредит после визита в приложение банка
В России
Фото: @kupixels / freepik.com

Жительница Свердловской области по имени Юлия обнаружила, что на ее имя был взят кредит на крупную сумму денег в одном из банков, несмотря на то, что девушка утверждает, что не подписывала ранее никаких договоров. Женщина узнала о данной проблеме с деньгами, когда с ее карты были списаны средства за страховку по кредиту в размере 1,87 млн рублей.

Юлия утверждает, что не обращалась за кредитом

Юлия утверждает, что она не обращалась за кредитом, не подписывала договоров, не нуждается в займах. Однако в банке утверждают, что весь процесс оформления кредита требует введения персонального кода из СМС, поэтому ошибки быть не может. Тогда жительница Урала вспомнила, что осенью она заходила в мобильное приложение, но заявок на кредит не оформляла. 

В настоящее время часть денег вернули, но кредит пока еще не закрыт.

Информационное агентство «Informing»

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