Россиянка нашла у себя огромный кредит после визита в приложение банка

Жительница Свердловской области по имени Юлия обнаружила, что на ее имя был взят кредит на крупную сумму денег в одном из банков, несмотря на то, что девушка утверждает, что не подписывала ранее никаких договоров. Женщина узнала о данной проблеме с деньгами, когда с ее карты были списаны средства за страховку по кредиту в размере 1,87 млн рублей.

Юлия утверждает, что не обращалась за кредитом

Юлия утверждает, что она не обращалась за кредитом, не подписывала договоров, не нуждается в займах. Однако в банке утверждают, что весь процесс оформления кредита требует введения персонального кода из СМС, поэтому ошибки быть не может. Тогда жительница Урала вспомнила, что осенью она заходила в мобильное приложение, но заявок на кредит не оформляла.

В настоящее время часть денег вернули, но кредит пока еще не закрыт.