Сомелье Шевченко из Челябинска рассказал, какое шампанское выбрать на Новый год

До Нового года осталось всего две недели, и некоторые люди уже активно готовятся к праздничному столу. При выборе напитков для застолья многие обращают внимание на шампанское. Однако стоит учесть несколько важных моментов, говорит сомелье Григорий Шевченко порталу 74.ru.

Важно понимать различие между тихими винами и игристыми. Тихие вина не имеют газации, тогда как игристые обладают пузырьками углекислого газа. Внутри категории игристых вин также существует разделение в зависимости от технологии производства либо давления.

Термин «шампанское« является зарегистрированным товарным знаком. Он относится к игристым винам, созданным по классической технологии с выдержкой на дрожжевом осадке. Виноград для настоящего шампанского должен быть собран в определенных регионах Франции, вблизи Реймса и Эперне. В России существует российское шампанское, но надпись »шампанское» на бутылке должна быть написана кириллицей, согласно традициям.

При выборе следует учитывать личные предпочтения. Например, желание получить сильно газированное вино или отдать предпочтение веселым винам с легким ароматом фруктов.