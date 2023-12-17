Информинг » В России » Сомелье Шевченко из Челябинска рассказал, какое шампанское выбрать на Новый год

Сомелье Шевченко из Челябинска рассказал, какое шампанское выбрать на Новый год

Image 16+
Сомелье Шевченко из Челябинска рассказал, какое шампанское выбрать на Новый год
В России
Фото: @serhii_bobyk / freepik.com

До Нового года осталось всего две недели, и некоторые люди уже активно готовятся к праздничному столу. При выборе напитков для застолья многие обращают внимание на шампанское. Однако стоит учесть несколько важных моментов, говорит сомелье Григорий Шевченко порталу 74.ru. 

Важно понимать различие между тихими винами и игристыми. Тихие вина не имеют газации, тогда как игристые обладают пузырьками углекислого газа. Внутри категории игристых вин также существует разделение в зависимости от технологии производства либо давления. 

Термин «шампанское« является зарегистрированным товарным знаком. Он относится к игристым винам, созданным по классической технологии с выдержкой на дрожжевом осадке. Виноград для настоящего шампанского должен быть собран в определенных регионах Франции, вблизи Реймса и Эперне. В России существует российское шампанское, но надпись »шампанское» на бутылке должна быть написана кириллицей, согласно традициям.

При выборе следует учитывать личные предпочтения. Например, желание получить сильно газированное вино или отдать предпочтение веселым винам с легким ароматом фруктов.

Информационное агентство «Informing»

Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области

Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В России всерьёз взялись за употребление одеколона, настоек и «детского шампанского»

Сегодня, 16:28

Россиянка нашла у себя огромный кредит после визита в приложение банка

Сегодня, 16:08

В Челябинске не нашли бензина на заправках «Лукойла»: что случилось

Вчера, 17:38

Сотни екатеринбуржцев выстроились в огромную очередь за дешевыми яйцами

Вчера, 16:53

Стало известно, кто пожаловался Путину на разруху в больнице Рефтинского

Вчера, 14:03

Екатеринбуржцы рассказали, как нашли в сугробе замерзшего младенца

Вчера, 01:33

Пациенты показали чрезвычайно страшные больницы в Свердловской области

15-12-2023, 17:58

Врач из Екатеринбурга Соловьев рассказал, будут ли ковидные ограничения перед праздниками

15-12-2023, 17:43

Московская компания ищет слушателя музыки на зарплату от 300 тысяч рублей

14-12-2023, 23:43

Беременная екатеринбурженка раскритиковала родильный дом ГКБ № 14 на Уралмаше

14-12-2023, 22:23

Новосибирец тепловизором измерил стены в своей промерзающей квартире

14-12-2023, 17:48

Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ

14-12-2023, 14:28

Две сразу: стало известно, как и когда выплатят предновогодние выплаты 2023 года

14-12-2023, 13:38

Это новое правило вводится для всех, у кого в квартире есть счетчики

13-12-2023, 22:33

Главный свердловский синоптик рассказала, что будет в регионе после аномального мороза

13-12-2023, 20:23

Мэр Екатеринбурга выступает против запрета сериала «Слово пацана»

13-12-2023, 19:28

В Екатеринбурге стали продавать черешню по цене красной икры — всю раскупили

13-12-2023, 11:03

В Воронеже десятки детей не могут уехать в школу № 107 на забитой автобусной остановке

13-12-2023, 10:53

Журналист принял участие в контрольной закупке в интим-салоне Екатеринбурга

13-12-2023, 10:48

Травмпункты переполнены: В Ростове школьники ползут на уроки по льду

12-12-2023, 21:43

Новости партнеров
2023
ru-RU