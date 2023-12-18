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Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных снежных сугробах

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Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных снежных сугробах
В России
Фото: @freepik / freepik.com

BFM.ru сообщает, что Вадим Кстенин, мэр Воронежа, отреагировал на акцию горожан, которые написали его фамилию на огромных кучах неубранного в городе снега. Он заверил жителей, что снег обязательно будет убран, а также попросил авторов этих надписей сильно не переживать.

Предпринимаются все возможные меры для уборки снега в Воронеже 

В своем телеграм-канале мэр отметил, что он видел в соцсетях и прессе снеговые кучи с его фамилией, хотя власти города не могут напрямую влиять на ситуацию с уборкой снега. Он подчеркнул напоследок, что предпринимаются все возможные меры в Воронеже, который в эти дни столкнулся с сильным снегопадом.

Информационное агентство «Informing»

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