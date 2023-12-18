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В Екатеринбурге цены на такси за 2023 год выросли в два раза

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В Екатеринбурге цены на такси за 2023 год выросли в два раза
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

В течение 2023 года в Екатеринбурге наблюдается общий тренд по увеличению цен на все — от коммунальных услуг до продуктов, таких как яйца или бананы. Подорожали также и поездки на такси. Горожане говорят, что цены выросли примерно в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом.

Стали чаще использовать общественный транспорт

Отмечается, что стоимость поездок на такси в некоторых случаях выросла даже в четыре раза. В связи с этим многим жителям города пришлось значительно сократить количество поездок и чаще использовать общественный транспорт. Некоторые екатеринбуржцы, сравнив цены на такси с другими городами, отмечают, что, к примеру, в Петербурге стоимость поездок оказалась даже ниже.

Возникают разногласия в отношении доходов таксистов, существует мнение, что некоторые из них получают неоправданно высокие заработки. Однако остальная часть уральцев уверена, что увеличение цен оправдано, учитывая рост расходов на обслуживание авто в последнее время.

Информационное агентство «Informing»

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