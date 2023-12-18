Новосибирский бизнесмен строит огромный павильон в метре от окон жилого дома

В Центральном районе Новосибирска летом вырубили деревья и снесли овощехранилище. На очищенном участке строится новое здание, предположительно, пекарня или магазин. Но постройка вызывает опасения у жителей из-за близости к существующему дому, мешая виду из окон.

Проект строения огромного павильона не предусматривает его сноса. Несмотря на жалобы жителей, строение было воздвигнуто.

Офис компании «А-Топ» стоит практически у порога стройплощадки. Проход к офису стал узким. Рабочих на стройке в морозные дни не наблюдалось, но в обычные дни они регулярно появляются на месте строительства.