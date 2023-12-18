«Голую» правду о жителях Сочи раскрыла девушка-блогер

Автор блога «Про Сочи», переехавшая в город на ПМЖ в 2017 году, делится своими наблюдениями о жизни на курорте. Она отмечает, что там очень мало местных. Большинство прибыли после 2014 года.

«Заправляют» всем женщины

По ее мнению, жители предприимчивы и активны, так как здесь жизнь дорогая, требующая одновременно нескольких источников дохода. Блогер особо выделяет армянских женщин и хвалит их за скромность в одежде. Она отмечает, что в основном «заправляют» всем женщины, так как основной бизнес связан с арендой, и, по ее словам, дамы в этом играют ключевую роль.

Относительно туристов автор статьи говорит, что местные ценят прибыль, не особо заботясь о комфорте туристов. Важнее всего для них — это получить выгоду, а возвращение туристов не является приоритетом. Этот тренд прослеживается как в сетевых отелях, так и в гостевых домах.