Фильм «Один дома» россияне не нашли в онлайн-кинотеатрах «Иви», Wink и «Кинопоиск»

Новогодняя комедия «Один дома», любимая многими россиянами с Маколеем Калкиным в главной роли, исчезла из онлайн-кинотеатров РФ. Пользователи таких платформ как «Иви», Wink, «Кинопоиск» заметили, что новогодний кинофильм больше «недоступен для покупки». Причиной такого казуса стало истечение прав на показ из-за ухода из России Disney.

К слову, это затронуло не только фильм «Один дома», а и другие популярные ленты. Это серия фэнтези фильмов «Гарри Поттер», сериал «Хроники Нарнии», комедия «Духи Рождества», боевик «Крепкий орешек».