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«Бойца СВО» могут оштрафовать за неоплату счетов в ресторанах Челябинска

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«Бойца СВО» могут оштрафовать за неоплату счетов в ресторанах Челябинска
В России
Фото: freepik.com

Мужчина, который посещал рестораны в Челябинске и уходил, не оплатив счет, может столкнуться с административной ответственностью в соответствии с КоАП, пишет 74.RU. Он представлял себя участником СВО и носит камуфляжный костюм. 

По словам юриста Ильи Филатова, для возбуждения дела требуется значительно больший ущерб, чем тот, который причинил указанный человек. Правозащитник подчеркивает, что неоплата счета в ресторане обычно квалифицируется как причинение ущерба через обман или злоупотребление доверием, а уголовная ответственность в России за это не предусмотрена, в отличие от административной.

Информационное агентство «Informing»

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