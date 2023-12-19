«Бойца СВО» могут оштрафовать за неоплату счетов в ресторанах Челябинска

Мужчина, который посещал рестораны в Челябинске и уходил, не оплатив счет, может столкнуться с административной ответственностью в соответствии с КоАП, пишет 74.RU. Он представлял себя участником СВО и носит камуфляжный костюм.

По словам юриста Ильи Филатова, для возбуждения дела требуется значительно больший ущерб, чем тот, который причинил указанный человек. Правозащитник подчеркивает, что неоплата счета в ресторане обычно квалифицируется как причинение ущерба через обман или злоупотребление доверием, а уголовная ответственность в России за это не предусмотрена, в отличие от административной.