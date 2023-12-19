Пермяк судился, чтобы досрочно выйти на пенсию, но до конца процесса его нашли мертвым

По данным новостного интернет-издания Ura.ru, пожилой житель Перми скончался во время рассмотрения его иска к Пенсионному фонду России о досрочном назначении пенсии. Закономерно, что из-за смерти истца разбирательство прекратили.

Как сообщается, мужчина обратился в суд, требуя досрочного выхода на пенсию. Однако точно неизвестно, по какой именно причине он хотел получить пенсию до установленного законом срока.

Стоит отметить, что Россия проводила реформу пенсионной системы, в результате которой был увеличен возраст выхода граждан на пенсию начиная с 2019 года.