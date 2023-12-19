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В магазинах Екатеринбурга нашли в продаже структурированную икру

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В магазинах Екатеринбурга нашли в продаже структурированную икру
В России
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Перед Новым годом жители Екатеринбурга закупают красную икру. Но велик риск купить «обманку», хорошо замаскированную под настоящую. Речь идет о структурированной икре, пишет e1.ru.

Структурированная икра представляет собой продукт, изготавливаемый из мелких поврежденных икринок, смешиваемых между собой с добавками для сохранения. Полученная масса формируется в шарики с оболочкой, имитируя текстуру и вид обычной икры. Отличить ее от настоящей по вкусу, внешнему виду, запаху непросто.

Нужно отметить, что структурированную икру нельзя считать полноценной настоящей икрой. Этот продукт, хоть содержит икорную массу, не обладает всеми характерными чертами натуральной икры. Стоимость структурированной икры немного выше по сравнению с имитациями, но доступнее настоящей красной икры.

Информационное агентство «Informing»

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