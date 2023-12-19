Провайдеры Екатеринбурга решили поднять цены на интернет и телевидение

Перед новогодними праздниками жители Екатеринбурга начали получать уведомления о предстоящем повышении цен на телевидение и интернет. Некоторые провайдеры, включая «Планета» и «Дом.ру», уведомили клиентов о решении поднять стоимость услуг. По данным портала E1.RU, повышение обусловлено изменением тарифов, абонентской платы, стоимости предоставляемого оборудования.

Клиенты выражают недовольство

Представители «Планеты» пояснили редакции, что поднятие цен касается ограниченного числа продуктов. Они также объяснили это увеличением затрат на технические средства для обеспечения бесперебойной работы сети. Клиенты, в свой черед, выражают недовольство по поводу предстоящего повышения. Многие высказывают сожаление о дороговизне услуг.