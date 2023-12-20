В челябинском гипермаркете «Лента» ограничили продажу яиц в одни руки

В «Ленте» на Артиллерийской в Челябинске отмечается недостаток яиц. Три полки пустые, напоминают о товаре лишь ценники.

Продают не более 3-х упаковок яиц в одни руки

В настоящее время в этих гипермаркетах продают не более 3-х упаковок яиц в одни руки. Поставки осуществляются ежедневно, однако сотрудники говорят, что партии слишком маленькие.

В «Монетке» полки полны, однако покупатели не спешат делать выбор. Яйца продаются по 13 руб. за одну штуку C1/C0 и упаковками (15 штук стоят 229 руб.). Коробка с десятью C2 стоит 139 руб. Цены за десяток C1/C0 - от 144 до 149 руб.

В «Пятерочке» бюджетный вариант представлен яйцами C2 от «Красной цены». Цена вопроса - 126 руб. за 10 штук. Яйца C1 стоят немного дороже - 134 руб., а C0 — целых 144 руб.

В Spar цены разнообразны: C1 — за 134 руб., C0 — за 169 руб. «Чебаркульская птица» предлагает яйца C1 аж за 157 руб., в то же время в Irbit Poultry Factory 10 яиц С0 можно приобрести за 169 руб. В магазинах сети «Красное&Белое» яйца C1 («Здоровая ферма») стоят 139 руб. за десяток.