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Тюменцы рассказали о своих зарплатах — довольны не все

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Тюменцы рассказали о своих зарплатах — довольны не все
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Жители Тюменской области продолжают делиться информацией о своих доходах и заработной плате. По последним данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата работников организаций составила 67 773 рубля. Это на 14,3% больше, чем в минувшем году. 

Некоторые из обитателей региона поделились своими доходами с порталом 72.RU: Водитель суточной работы: 28 000–30 000 рублей. Токарь: 60 000 рублей. Заместитель начальника управления по работе с персоналом: 75 000 рублей. Педагог музыкальной школы: 13 950 рублей. Врач-терапевт-участковый: 120 000 рублей. Медсестра в детском саду: 22 000–23 000 рублей. Работник в сфере здравоохранения: 47 000 рублей. Индивидуальный предприниматель (таксист): 300 000 рублей. Работник сферы дополнительного образования: 69 000 рублей. Работник нефтяной отрасли: 850 000 рублей. Уборщица в ЖКХ: 16 000 рублей. Пенсионер с подработкой: 10 800 рублей (но не каждый месяц). Бухгалтер: 60 000–65 000 рублей. Электрик: 60 000–80 000 рублей. Директор малого предприятия: максимум 40 000 рублей. 

Некоторые из респондентов выражают недовольство своими зарплатами и желание зарабатывать больше.

Информационное агентство «Informing»

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