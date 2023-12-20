Тюменцы рассказали о своих зарплатах — довольны не все

Жители Тюменской области продолжают делиться информацией о своих доходах и заработной плате. По последним данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата работников организаций составила 67 773 рубля. Это на 14,3% больше, чем в минувшем году.

Некоторые из обитателей региона поделились своими доходами с порталом 72.RU: Водитель суточной работы: 28 000–30 000 рублей. Токарь: 60 000 рублей. Заместитель начальника управления по работе с персоналом: 75 000 рублей. Педагог музыкальной школы: 13 950 рублей. Врач-терапевт-участковый: 120 000 рублей. Медсестра в детском саду: 22 000–23 000 рублей. Работник в сфере здравоохранения: 47 000 рублей. Индивидуальный предприниматель (таксист): 300 000 рублей. Работник сферы дополнительного образования: 69 000 рублей. Работник нефтяной отрасли: 850 000 рублей. Уборщица в ЖКХ: 16 000 рублей. Пенсионер с подработкой: 10 800 рублей (но не каждый месяц). Бухгалтер: 60 000–65 000 рублей. Электрик: 60 000–80 000 рублей. Директор малого предприятия: максимум 40 000 рублей.

Некоторые из респондентов выражают недовольство своими зарплатами и желание зарабатывать больше.