Жители недовольны: В Екатеринбурге выросли цены на топливо

В Екатеринбурге автомобилисты снова столкнулись с увеличением цен на топливо. На заправках по сравнению с предыдущей неделей стоимость дизеля и бензина поднялась более чем на рубль. Это вызвало недовольство среди водителей, пишет Ura.ru.

Цены растут очень быстро

Один из читателей портала, заправившийся на ЛУКОЙЛе на ул. Черепанова, 1 в Екатеринбурге отметил, что цены растут очень быстро: за ночь стоимость поднялась аж на 17 копеек, с начала месяца повысилась уже почти на 1,5 рубля.

Цена за литр дизельного топлива увеличилась с 63,63 руб. 1 декабря до 65 руб. 20 декабря. В то же время в Свердловскстате сообщается, что стоимость бензина АИ-98 и АИ-95 оставалась неизменной. Бензин АИ-92 даже подешевел на 0,04%. Цена на дизель повысилась на 0,32%, достигнув 63,64 руб.