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Эксперт Тарасов рассказал, сколько платят курьерам в Москве

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Эксперт Тарасов рассказал, сколько платят курьерам в Москве
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Курьеры стали одними из самых высокооплачиваемых сотрудников

Уровень безработицы в Москве достиг допандемийных показателей, работодатели сталкиваются с нехваткой кадров, говорит директор столичной службы занятости Андрей Тарасов порталу MSK1.RU. Курьеры, особенно в праздничные дни, стали одними из самых высокооплачиваемых сотрудников. 

Так, водитель-курьер на личном авто может зарабатывать от 132 до 227 тыс. рублей на руки в зависимости от количества смен. В интернет-магазинах, занимающихся продажей аксессуаров и одежды, высока востребованность курьеров. Зарплата составляет от 120 до 200 тыс. рублей до вычета налогов. На разных сайтах объявлений указаны зарплатные предложения. К примеру, некоторые водители-курьеры могут зарабатывать от 85 до 300 тыс. рублей в зависимости от вместительности автотранспорта и условий работы.

Информационное агентство «Informing»

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Эксперт Тарасов рассказал, сколько платят курьерам в Москве

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