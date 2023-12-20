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Екатеринбурженка рассказала, как ее довели до слез в новом баре «Руки вверх!»

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Екатеринбурженка рассказала, как ее довели до слез в новом баре «Руки вверх!»
В России
Фото: @freepic.diller / freepik.com

Екатеринбурженка Кристина выразила недовольство по поводу обслуживания в новом баре города «Руки вверх!». Она поделилась своим крайне негативным опытом, описав ситуацию, в которой ей отказали в доступе в бар после того, как она уже оплатила входной билет.

Девушка утверждает, что ее физически просто вытолкали 

Девушка говорит, что стол был забронирован на корпоратив, но несмотря на оплату депозита, у нее потребовали дополнительно оплатить за вход, меняя сначала цену на 1000 рублей, а затем на 2000 рублей. После оплаты она столкнулась еще с долгим ожиданием в гардеробе и задержкой с выполнением заказа. Когда она покинула бар и пыталась вернуться назад, ей не позволили войти, хотя остальные сотрудники были внутри. Работники бара вызвали охрану, а девушка утверждает, что ее физически просто вытолкали. Администраторы вызвали Росгвардию те отказались вмешиваться. 

Девушка после инцидента сильно заболела, поскольку 40 минут в холод простояла на улице в одной майке.

Информационное агентство «Informing»

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