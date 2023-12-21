Ученые нашли «бота смерти» с ИИ, предсказывающего, когда вы умрете

Ученые Технического университета (Дания) создали «бота смерти» с искусственным интеллектом. Он после анализа данных о здоровье, образовании, работе, доходе, предсказывает с точностью около 79% момент смерти.

Ученые видят пользу в применении ИИ

Бот использовал данные о шести миллионах человек с 2008 по 2020 год. Модель Life2vec использует технологии, подобные таким приложениям как ChatGPT. Исследователи видят потенциальную пользу в применении ИИ для предсказания проблем со здоровьем, но также осознают риски его использования страховщиками.

Бот смерти более точен по сравнению с существующими моделями в страховании жизни для прогнозирования вероятности смерти их клиентов.