Ученые США нашли новую причину появления сахарного диабета

Ученые из США под руководством Джонатана Стэмлера выявили, что фермент SCAN играет ключевую роль в S-нитрозилировании, то есть в процессе, преобразующем оксид азота в молекулу, способную обмениваться информацией между клетками. Именно вследствие нарушения этой реакции связывают развитие болезни Паркинсона, астмы, склероза.

Ученые предполагают, что оксид азота также оказывает влияние на некоторые формы сахарного диабета. Исследователи обнаружили, что SCAN воздействует на рецептор инсулина под действием оксида азота, что может привести к развитию диабета.