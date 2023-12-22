Неработающие лифты и неубранная территория: москвичи не могут сменить управляющую компанию

В 2020 году застройщик завершил строительство дома в Тропарево-Никулино с квартирами, стоимость одного квадратного метра в котором достигает 500 тыс. рублей. Управление домом было передано Управляющей компании «Орион».

Парковка, предназначенная для дома, так и не была построена

Но жильцы начали жаловаться на неполадки с лифтами, неопределенные границы территории, недостаточную защиту интересов собственников. В доме однажды также был зафиксирован пожар, вызвавший обеспокоенность жителей. Они также утверждают, что парковка, предназначенная для дома, так и не была построена, поэтому вынуждены искать место для парковки в другом месте. Кроме того, жильцы не согласны с размером платы за содержание дома, который выше среднего по городу.

Москвичи высказывают недовольство по поводу неисправных противопожарных сигнализаций, недостаточной защиты фасада здания из-за незаделанных швов на стыках панелей, отсутствия камер в лифтах и многих вопросов, связанных с вывозом мусора.