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Неработающие лифты и неубранная территория: москвичи не могут сменить управляющую компанию

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Неработающие лифты и неубранная территория: москвичи не могут сменить управляющую компанию
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

В 2020 году застройщик завершил строительство дома в Тропарево-Никулино с квартирами, стоимость одного квадратного метра в котором достигает 500 тыс. рублей. Управление домом было передано Управляющей компании «Орион».

Парковка, предназначенная для дома, так и не была построена

Но жильцы начали жаловаться на неполадки с лифтами, неопределенные границы территории, недостаточную защиту интересов собственников. В доме однажды также был зафиксирован пожар, вызвавший обеспокоенность жителей. Они также утверждают, что парковка, предназначенная для дома, так и не была построена, поэтому вынуждены искать место для парковки в другом месте. Кроме того, жильцы не согласны с размером платы за содержание дома, который выше среднего по городу. 

Москвичи высказывают недовольство по поводу неисправных противопожарных сигнализаций, недостаточной защиты фасада здания из-за незаделанных швов на стыках панелей, отсутствия камер в лифтах и многих вопросов, связанных с вывозом мусора.

Информационное агентство «Informing»

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