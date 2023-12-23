В Екатеринбурге не приняли больных детей из-за рабочего графика

Жительница Екатеринбурга выразила свое недовольство долгим ожиданием в очереди на прием в кабинете детской неотложной помощи.

Врач не успевает принять всех детей

Пациентка пришла к врачу с больным ребенком, провела в очереди более двух часов, но узнала, что врач не успевает принять всех детей. Она раскритиковала медицинский персонал за такую организацию лечения, особенно в условиях эпидемии.

В отделении неотложной медицинской помощи ответили на претензии женщины, утверждая, что количество работников устанавливается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе и стране и что время ожидания не превышает 2-х часов с момента обращения. Представители отделения добавили, что в пиковые часы увеличивается количество работников, а при необходимости пациенты перераспределяются между участковыми педиатрами.