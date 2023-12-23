Геронтолог Москалев нашел способ, как замедлить биологический возраст

Профессор Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Лукьянов заявил, что старение является естественным процессом, но современная наука активно работает над методами предотвращения недугов и замедления процесса.
Основной фокус направлен на борьбу с нейродегенеративными, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. По словам доктора биологических наук Алексея Москалева, старение тесно связано с воспалительными процессами, происходящими в организме.
Предотвращение старения требует системной профилактики хронических болезней и их раннего выявления.
Уменьшение потребления калорий является одним из самых простых способов замедлить этот процесс, пишет Kp.ru.