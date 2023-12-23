Донор из Новосибирска раскрыла, почему больше не хочет сдавать кровь

Жительница Новосибирска Ольга Демидова, опытный донор с многолетним стажем, высказала свое разочарование в системе сдачи крови. По словам женщины, в последнее время стали невозможными попытки сдачи крови в Центре крови на Серафимовича, 2/1.

Отказывают по различным поводам

Сибирячка утверждает, что отказывают по различным поводам, таким как уровень гемоглобина, высокое давление, наличие татуировок, шрамов, даже вырванного зуба. Она считает, что требования к донорам стали излишне строгими.

Несмотря на заявления о нехватке крови, существующая система отпугивает потенциальных доноров. Она также подчеркнула проблемы с организацией приема, включая долгие очереди и нехватку медперсонала.