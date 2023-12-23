После найденных в России яиц из Турции покупателей могут ждать сюрпризы

Россия заключила недавно соглашения с турецкими птицеводами о поставке яиц. Однако покупателей, возможно, ждут некоторые неудобства. Эксперты указывают на то, что значительного снижения стоимости россиянам ожидать не приходится из-за логистических издержек. Еще одним из потенциальных неприятных моментов является различие в упаковке яиц.

В Турции приняты упаковки по 6, 15, 30 штук. Это отличается от привычных упаковок в России по 10 штук. Также существует неопределенность в отношении интереса покупателей к новинке. А еще теперь придется более внимательно следить за сроками годности продукта.

Ожидается, что доставка яиц займет значительно больше времени по сравнению с продукцией российских птицефабрик.