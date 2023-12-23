В торговых центрах Екатеринбурга нашли предпраздничный ажиотаж

За неделю до Нового года жители Екатеринбурга торопятся посещать торговые центры. В это время некоторые спешат приобрести подарки для близких, в то время как другие активно готовятся к новогоднему ужину, осматривая супермаркеты в поисках подходящих продуктов, сообщают корреспонденты E1.RU.

Перед праздниками покупательский трафик в торговых центрах города традиционно увеличивается на 40 процентов. Толпы людей сосредотачиваются в магазинах, предлагающих сувениры, новогодние украшения, где люди проводят много времени, создавая очереди. В то время как в магазинах с техникой или одеждой наблюдается намного меньше посетителей.

Некоторые из магазинов также проводят приятные новогодние распродажи.