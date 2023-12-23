Синоптики «Фобоса» рассказали, когда в Центральную Россию вернется аномальный мороз и снег

23 и 24 декабря запланировано наступление холода в Центральной России. Прогнозы «Фобоса» предвещают изменение атмосферных условий.

Циклон, перемещаясь на север Центрального региона, будет сопровождаться расширением зоны осадков. Холодный воздух с запада Русской равнины станет главной причиной снижения температуры до отрицательных значений. Атлантический циклон вскоре будет заменен потоками воздуха из Скандинавии. Жители Ярославля, к примеру, должны быть готовы к возможному гололеду и метелям.

Уже в воскресенье ожидается снижение температуры ниже нуля

Согласно прогнозам, уже в воскресенье ожидается снижение температуры ниже нуля. Циклон вызовет непогоду на северо-западе РФ с проявлением снегопадов, а поступление воздушных масс из Скандинавии сопроводит ухудшение погодных условий в европейской части России.