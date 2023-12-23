Под Волгоградом матерый волк изгрыз мужчину и женщину

Под Волгоградом на хуторе Климов произошло нападение волка на двух жителей. Местные жители рассказали, что нападение произошло днем, и в результате волк изгрыз мужчину и женщину, живущих рядом.

Жители предупреждают друг друга о растущем количестве волков в районе

Жители предупреждают друг друга о растущем количестве волков в районе и призывают быть осторожными, особенно с детьми.

В административных кругах Даниловского района подтвердили случившееся и сообщили, что пострадали как мужчина, так и женщина. Волки, по словам местных, напали на собаку, что вызвало реакцию хозяйки. Женщина не смогла справиться с волком, и он порвал ей ногу. Затем хищник забежал в соседский двор. Там на него с ломом выбежал мужчина, но волк и его погрыз.

Пострадавших забрали в больницу, а анализы забрали на исследование.