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Доктор наук Москалев: Найден способ снизить возраст человека на пять лет

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Доктор наук Москалев: Найден способ снизить возраст человека на пять лет
Новости науки
Фото: freepik.com

Российский ученый Алексей Москалев, доктор биологических наук, профессор РАН представил результаты уникального эксперимента. Он выступил на третьем Международном конгрессе «Управление старением», пишет Пятый канал. 

Эксперимент включал в себя изменение условий жизни участников. В том числе имелись ввиду более здоровое питание, физические упражнения, разнообразные дыхательные практики. 

Биологический возраст сократился на 5 лет

После нескольких недель такого образа жизни биологический возраст добровольцев сократился на 5 лет по показателям крови. Это исследование подтверждает, что правильный образ жизни может оказать значительное воздействие на возраст человека уже сейчас, значимо снижая его показатели.

Информационное агентство «Informing»

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