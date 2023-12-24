Доктор наук Москалев: Найден способ снизить возраст человека на пять лет

Российский ученый Алексей Москалев, доктор биологических наук, профессор РАН представил результаты уникального эксперимента. Он выступил на третьем Международном конгрессе «Управление старением», пишет Пятый канал.

Эксперимент включал в себя изменение условий жизни участников. В том числе имелись ввиду более здоровое питание, физические упражнения, разнообразные дыхательные практики.

Биологический возраст сократился на 5 лет

После нескольких недель такого образа жизни биологический возраст добровольцев сократился на 5 лет по показателям крови. Это исследование подтверждает, что правильный образ жизни может оказать значительное воздействие на возраст человека уже сейчас, значимо снижая его показатели.