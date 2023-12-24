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Найден удивительный способ улучшить работу мозга человека за три минуты

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Найден удивительный способ улучшить работу мозга человека за три минуты
Новости науки
Фото: @DCStudio / freepik.com

Низкоинтенсивные тренировки под ритмичную музыку способны улучшить исполнительные функции головного мозга. Речь идет о памяти, внимании, мышлении. Это доказали ученые из Университета Цукубы.

Они провели исследование с участием 48 человек от 18 до 26 лет. В ходе 3-минутных аэробных упражнений с низкой интенсивностью под ритмичную музыку добровольцы, чьи тела реагировали на ритм музыки с эмоциональным возбуждением, проявили повышенную активность в левой дорсолатеральной префронтальной коре. Эта область мозга, к слову, ответственна за память, мышление, внимание.

Информационное агентство «Informing»

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