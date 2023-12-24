Появится новый лидер: Нашлись предсказания Ванги России в 2024 году

Предсказание знаменитой болгарской предсказательницы Ванги, оставленное перед самой ее смертью, гласит о том, что в 2024 году РФ ожидают значительные преобразования. Новый лидер будет у руля. Он продолжит текущий курс страны.

Ванга предсказывала, что на стороне России будут азиатские и славянские страны, а сама она возглавит этот союз. Однако предвиделась экономическая нестабильность. При этом сообщалось, что пострадают только богачи.

Россия столкнется с трудностями

В целом Россия, согласно предсказанию Ванги, останется крепкой, продолжит поддерживать союзников, но столкнется с трудностями, через которые всем россиянам придется пройти.