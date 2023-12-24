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Появится новый лидер: Нашлись предсказания Ванги России в 2024 году

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Появится новый лидер: Нашлись предсказания Ванги России в 2024 году
В России
Фото: @fabrikasimf / freepik.com

Предсказание знаменитой болгарской предсказательницы Ванги, оставленное перед самой ее смертью, гласит о том, что в 2024 году РФ ожидают значительные преобразования. Новый лидер будет у руля. Он продолжит текущий курс страны. 

Ванга предсказывала, что на стороне России будут азиатские и славянские страны, а сама она возглавит этот союз. Однако предвиделась экономическая нестабильность. При этом сообщалось, что пострадают только богачи. 

Россия столкнется с трудностями

В целом Россия, согласно предсказанию Ванги, останется крепкой, продолжит поддерживать союзников, но столкнется с трудностями, через которые всем россиянам придется пройти.

Информационное агентство «Informing»

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