Красноярская сомелье нашла дешевое, но приличное новогоднее шампанское

По данным Ngs24.ru, с наступлением новогодних праздников красноярцы активно совершают закупки, заполняя свои корзины продуктами и напитками. Традиционно, под звон курантов многие выбирают игристое вино для праздника.

Среди разнообразия игристых напитков, выставленных на прилавках, нередко возникает сложность с выбором. В рамках дегустации, проведенной опытной сомелье Ариной Обедниной в ценовом диапазоне от 300 до 600 рублей, были обнаружены приемлемые варианты. Среди доступных, но приличных игристых вин специалист выделила Roccabaro Asti Dolce и Chateau Shugo «Sweet».