Объявили войну парковщикам: Жители Старой Сортировки в Екатеринбурге жалуются на захват автостоянки

Жители домов на Старой Сортировке в Екатеринбурге объявили войну парковщикам, которые внезапно решили захватить территорию одной из местных стоянок. Как сообщает e1.ru, между домами по Таватуйской, 1А, Таватуйской, 1Г, проспектом Седова, 30 были установлены металлические столбики с автомобильными покрышками, а затем проведена веревка, блокирующая на стоянку проезд машинам.

Местные выразили протест. Люди считают действия парковщиков самоуправством. Они обратились с заявлениями в прокуратуру и администрацию Железнодорожного района. Жильцы требуют разобраться в сложившейся ситуации.