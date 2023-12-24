После запуска трамвая жители Академического в Екатеринбурге пожаловались на аномальные пробки

Жители Академического района Екатеринбурга выразили свое недовольство аномальной пробкой, которая образовалась на центральной ул. Вильгельма де Геннина в субботу прямо перед перекрестком с ул. Краснолесья. Они предположили, что причиной такого огромного затора стала измененная регулировка светофоров. В частности, это сокращение времени основной зеленой фазы по направлению вглубь района.

Автомобилисты города предполагают, что связано это с запуском трамвайной линии. Но официального подтверждения этой информации пока нет. Недовольные жители уже обратились в местную администрацию с запросом на оперативный ответ и возможную дальнейшую корректировку светофоров в Академическом районе.