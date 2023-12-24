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Клиенты «МегаМаркета» от Сбера нашли задержки бонусных выплат

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Клиенты «МегаМаркета» от Сбера нашли задержки бонусных выплат
В России
Фото: @marymarkevich / freepik.com

Перед наступлением Нового года многие спешат приобрести подарки для своих близких через интернет-магазины. Один из популярных маркетплейсов – «МегаМаркет», принадлежащий полностью Сбербанку, предоставляет высокий кешбэк, иногда до 50% стоимости товаров в рамках программы повышенного кешбэка. Однако клиенты часто выражают разочарование в рекламных обещаниях, сообщая о связанных с работой сервиса проблемах. 

Несмотря на привлекательные бонусы, покупателей раздражают завышенные цены на товары и сложности с использованием бонусов. Важно отметить, что использование бонусов ограничено только в пределах экосистемы компании, стимулируя клиентов оставаться в ее границах для максимальной выгоды.

Когда клиенты осваивают использование бонусов с умом, они могут столкнуться с отключением от программы лояльности. Это может произойти даже в случае накопления значительной суммы баллов. 

Техническая поддержка обычно не обосновывает свое решение, направляя клиентов к юридическому адресу компании. Также отмечается длительное игнорирование клиентов и задержки в переводах бонусов, что также вызывает недовольство.

Информационное агентство «Informing»

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