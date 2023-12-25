СМИ нашли сумму, которая придет всем российским пенсионерам с 23 декабря 2023

Банки предоставляют пенсионерам этот бонус

В РФ пенсионерам предоставлена возможность получить дополнительные денежные средства, зачисленные на ту же банковскую карту, на которую поступает и пенсия. Этот новый единовременный бонус будет доступен как неработающим гражданам, так и тем, кто продолжает трудиться, но получать пенсию. Банки, поддерживая пенсионеров и привлекая новых клиентов, предоставляют им этот бонус.

На данный момент в Россельхозбанке обещают выплатить 2500 руб. каждому российскому пенсионеру, кто до конца декабря оформит карту и начнет ее использовать. Ключевым условием является поступление пенсии на карту после 30 сентября, а также совершение хотя бы одной покупки этой картой.