Нашелся новый рейтинг лучших микрорайонов Екатеринбурга

Каждую неделю онлайн-ресурс e1.ru представляет анализ нового микрорайона в Екатеринбурге, с целью определения лучших мест для проживания. Рейтинг формируется на основе одинаковых категорий: транспортная доступность, стоимость жилья, расстояние от центра, перспективы развития, социальная инфраструктура, магазины, места общественного питания, уровень преступности, дополнительные локации или объекты.

Текущий рейтинг выглядит следующим образом: ВИЗ и Эльмаш — по 17 б.; Уралмаш — 16 б.; Автовокзал — 14 б.; Пионерский — 12 б.; Вторчермет — 6 б.; Завокзальный — 4,5 б.