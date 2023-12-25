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Синоптик Шепоренко: В новогоднюю ночь в Екатеринбург внезапно придет мороз

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Синоптик Шепоренко: В новогоднюю ночь в Екатеринбург внезапно придет мороз
В России
Фото: @john_Ioannidis/ pixabay.com

В новогоднюю ночь на 1 января в Екатеринбурге ожидается мороз до -20 °C, хотя в течение дня произойдет резкое потепление до 0 °C.

Главный синоптик Урала Галина Шепоренко объяснила, что два циклона с юга и запада приведут к снегопадам 26 и 27 декабря. В новогоднюю ночь температура может достигнуть -20 °C на юге области и от -25 до -27 °C на севере. Однако уже 2 января ожидается повышение температуры до +1 °C.

В новогодние каникулы ночные температуры будут кол****ься от -12 до -17 °C, а дневные составят от -8 до -13 °C. После 4 января морозы вернутся, утверждает синоптик. При этом ожидается снижение температуры воздуха днем на 7 или 8 градусов.

В первой неделе января осадков не предвидится.

Информационное агентство «Informing»

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